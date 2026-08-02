Vico Equense, mostra d’arte contemporanea: dal 4 al 31 agosto

Dal 4 al 31 agosto, il Palazzo Storico di corso Filangieri a Vico Equense accoglierà la mostra ‘Lello Bavenni – Giovanni Manganaro. Due storie, una mostra’, patrocinata dalla Città di Vico Equense.

Questa esposizione mette in evidenza le opere di Lello Bavenni e Giovanni Manganaro, due artisti uniti da un forte legame biografico e culturale. Il percorso espositivo si distingue per un allestimento innovativo, caratterizzato da grandi banner decorati con frammenti delle opere di Manganaro e dipinti di diverse epoche e tematiche, presentati su cavalletti progettati appositamente per l’occasione.

Bavenni espone una selezione della celebre serie ‘Angeli’ e una serie di paesaggi che rappresentano una parte significativa della sua produzione artistica. La mostra include anche opere su carta, custodite in contenitori di legno accessibili ai visitatori, oltre a un’installazione multimediale che offre approfondimenti sui due artisti.

Il Sindaco Giuseppe Aiello ha sottolineato l’importanza della cultura per l’identità della città, invitando sia i cittadini che i turisti a esplorare il patrimonio artistico locale attraverso questa mostra. Ha commentato: “Accogliere artisti di grande valore come Bavenni e Manganaro rappresenta un’opportunità unica per il nostro territorio”.

Il Palazzo Storico si conferma come un luogo centrale per la cultura e il dialogo, contribuendo a rendere Vico Equense una città che fonde bellezza, turismo e una ricca proposta culturale.