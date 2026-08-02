Napoli, aggiornamento sul sisma: situazione elettrica nei quartieri

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7, registrata alle 19:46 con epicentro nei Campi Flegrei, il Sindaco di Napoli sta seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione, mantenendo un contatto costante con la Protezione Civile, sia a livello comunale che nazionale.

Tra i danni riscontrati, c’è il crollo parziale di un traliccio dell’alta tensione, di competenza di Terna, nella zona di Agnano. Questo traliccio è essenziale per garantire l’alimentazione elettrica della città.

I tecnici di E-Distribuzione, responsabili della gestione della tensione media, sono già intervenuti per affrontare l’emergenza. Hanno ripristinato la fornitura per gran parte delle utenze colpite, grazie all’uso della rete secondaria delle proprie cabine, ottenendo così un primo risultato positivo per un’ampia area del territorio.

Tuttavia, ci sono ancora alcune criticità da risolvere. Sono arrivate al centro operativo segnalazioni riguardanti perdite di energia elettrica nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli. Le squadre di pronto intervento sono attualmente sul campo per ripristinare la piena funzionalità della rete nel minor tempo possibile.

È stata attivata un’area di accoglienza in via Terracina, ma al momento non sono state ricevute richieste di soccorso da parte dei cittadini di Napoli. Per ulteriori dettagli, si invita a visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli, che viene costantemente aggiornato.