Bacoli, emergenza scosse: annullato il concerto di piazza

Il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha fornito informazioni sui danni causati dalle scosse che si sono verificate nelle ultime ore. Per gestire l’emergenza, ha convocato il Centro Operativo Comunale e ha deciso di disattivare tutte le zone a traffico limitato (ZTL).

Il primo cittadino ha annunciato che il concerto di piazza previsto per la serata è stato annullato, per concentrare le risorse e le energie necessarie a fronteggiare questa situazione difficile. Ha espresso la sua vicinanza alle famiglie flegree che stanno vivendo momenti complicati e ha ringraziato gli artisti LDA e AKA 7even per la loro comprensione.

Il Sindaco ha tranquillizzato i cittadini, sottolineando che tutte le segnalazioni vengono gestite con attenzione e che nessuno sarà lasciato solo in questo periodo di difficoltà. Ha inoltre ringraziato le autorità locali e nazionali per la loro solidarietà, tra cui il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e il Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.

Per chi avesse bisogno di assistenza, sono attivi i numeri 0815234057 e 0818553304, oltre al numero di cellulare del Sindaco, 3398766104. È importante rimanere uniti e collaborare in questo momento delicato.

Il Sindaco ha chiuso il suo messaggio invitando la comunità a mantenere la coesione e a seguire gli aggiornamenti sulla situazione attuale.