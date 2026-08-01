Melito di Napoli, Consiglio Comunale: registrazione disponibile dal 30 luglio 2026

Il Comune di Melito di Napoli comunica che la registrazione della seduta del Consiglio Comunale, svoltasi il 30 luglio 2026 presso la Sala Consiliare, è ora disponibile per la visione.

I cittadini hanno la possibilità di accedere alla registrazione online, così da essere informati sulle decisioni e sui dibattiti che hanno caratterizzato l’incontro consiliare.

Per visualizzare la registrazione, basta andare sul sito ufficiale del Comune di Melito di Napoli.

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare il post ufficiale del Comune o di contattare direttamente l’ufficio competente.