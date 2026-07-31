Casoria, tributi comunali: due opportunità senza sanzioni

Il Comune di Casoria ha avviato due procedure di definizione agevolata per permettere ai contribuenti di sistemare la propria posizione in merito ai tributi, senza incorrere in sanzioni o interessi. Queste iniziative sono state recentemente comunicate dall’amministrazione comunale.

La prima misura riguarda la definizione agevolata delle violazioni TARI, già attiva, e si rivolge a chi ha riscontrato anomalie, omissioni o errori nella dichiarazione della Tassa Rifiuti. Possono beneficiarne coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione TARI, chi non ha segnalato variazioni della propria utenza e chi ha inviato dichiarazioni errate o incomplete.

I vantaggi per i contribuenti comprendono il pagamento esclusivo della TARI dovuta, con totale esenzione da sanzioni e interessi. Le domande possono essere presentate dal 21 giugno al 20 agosto 2026, presso gli sportelli dedicati, dove sarà possibile verificare la propria posizione e optare per il pagamento in un’unica soluzione o a rate.

La seconda misura si riferisce alla definizione agevolata dei debiti tributari. Questa procedura, di recente approvazione, si applica ai debiti non affidati all’Agente della Riscossione, per gli anni dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. La gestione di questa misura sarà completamente a carico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si invita tutti i cittadini a considerare quale delle due misure possa risultare più vantaggiosa per la propria situazione. Per ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione delle domande, è possibile contattare gli sportelli dedicati messi a disposizione dal Comune di Casoria.