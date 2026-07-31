Casoria, tributi comunali: due opportunità senza sanzioni

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Il Comune di Casoria ha avviato due procedure di definizione agevolata per permettere ai contribuenti di sistemare la propria posizione in merito ai tributi, senza incorrere in sanzioni o interessi. Queste iniziative sono state recentemente comunicate dall’amministrazione comunale.

La prima misura riguarda la definizione agevolata delle violazioni TARI, già attiva, e si rivolge a chi ha riscontrato anomalie, omissioni o errori nella dichiarazione della Tassa Rifiuti. Possono beneficiarne coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione TARI, chi non ha segnalato variazioni della propria utenza e chi ha inviato dichiarazioni errate o incomplete.

I vantaggi per i contribuenti comprendono il pagamento esclusivo della TARI dovuta, con totale esenzione da sanzioni e interessi. Le domande possono essere presentate dal 21 giugno al 20 agosto 2026, presso gli sportelli dedicati, dove sarà possibile verificare la propria posizione e optare per il pagamento in un’unica soluzione o a rate.

La seconda misura si riferisce alla definizione agevolata dei debiti tributari. Questa procedura, di recente approvazione, si applica ai debiti non affidati all’Agente della Riscossione, per gli anni dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. La gestione di questa misura sarà completamente a carico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si invita tutti i cittadini a considerare quale delle due misure possa risultare più vantaggiosa per la propria situazione. Per ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione delle domande, è possibile contattare gli sportelli dedicati messi a disposizione dal Comune di Casoria.

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