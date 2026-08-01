Napoli, allerta ondata di calore: indicazioni per i cittadini

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di ondata di calore per la Città di Napoli in previsione del fine settimana del 1 e 2 agosto 2026. Questo avviso segnala un livello di allerta 3 – ROSSO, che indica un rischio elevato per la salute pubblica.

Le temperature in crescita potrebbero avere effetti negativi, in particolare per le persone più a rischio. È importante prestare attenzione a bambini, anziani, individui con patologie e animali domestici.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli, dove si trovano il bollettino, il piano caldo e consigli utili per affrontare il caldo. Qui è disponibile anche la mappa dei rifugi climatici, con luoghi dove i cittadini possono cercare sollievo durante le ondate di calore.

Si consiglia a tutti di seguire queste indicazioni e di rimanere informati attraverso i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti sulla situazione.