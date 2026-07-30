Benevento, allerta ondate di calore: indicazioni per i cittadini

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Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha diramato un avviso in merito all’allerta per ondate di calore. Questo avviso, come riportato nel post ufficiale, entrerà in vigore domani, 30 luglio 2026, e resterà valido per 72 ore.

La Protezione Civile regionale ha avvisato che le temperature potrebbero superare di 5 gradi la media stagionale, con un’afa che si sentirà anche nelle ore serali e notturne. Per affrontare il caldo, saranno attive due stazioni di posta refrigerate: una in Via Fratelli Rosselli e l’altra in Via San Pasquale, aperte dalle 09:00 alle 20:00.

Il Sindaco esorta i cittadini a seguire alcune semplici indicazioni per ridurre i rischi associati alle alte temperature. È consigliato limitare le uscite nelle ore più calde, evitare l’esposizione diretta al sole e adottare misure per rinfrescarsi. È fondamentale prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come gli anziani e i bambini piccoli.

Inoltre, il Sindaco raccomanda che negli uffici pubblici ci sia una buona aerazione e che nei settori agricolo ed edile venga rispettata l’ordinanza regionale che vieta le attività all’aperto tra le 12:30 e le 16:00. Gli esercizi commerciali con climatizzazione sono invitati a consentire l’accesso a chiunque necessiti di refrigerio, in particolare a persone anziane e fragili.

Per rimanere aggiornati e ottenere ulteriori informazioni, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune di Benevento.

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