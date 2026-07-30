Benevento, allerta ondate di calore: indicazioni per i cittadini

Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha diramato un avviso in merito all’allerta per ondate di calore. Questo avviso, come riportato nel post ufficiale, entrerà in vigore domani, 30 luglio 2026, e resterà valido per 72 ore.

La Protezione Civile regionale ha avvisato che le temperature potrebbero superare di 5 gradi la media stagionale, con un’afa che si sentirà anche nelle ore serali e notturne. Per affrontare il caldo, saranno attive due stazioni di posta refrigerate: una in Via Fratelli Rosselli e l’altra in Via San Pasquale, aperte dalle 09:00 alle 20:00.

Il Sindaco esorta i cittadini a seguire alcune semplici indicazioni per ridurre i rischi associati alle alte temperature. È consigliato limitare le uscite nelle ore più calde, evitare l’esposizione diretta al sole e adottare misure per rinfrescarsi. È fondamentale prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come gli anziani e i bambini piccoli.

Inoltre, il Sindaco raccomanda che negli uffici pubblici ci sia una buona aerazione e che nei settori agricolo ed edile venga rispettata l’ordinanza regionale che vieta le attività all’aperto tra le 12:30 e le 16:00. Gli esercizi commerciali con climatizzazione sono invitati a consentire l’accesso a chiunque necessiti di refrigerio, in particolare a persone anziane e fragili.

Per rimanere aggiornati e ottenere ulteriori informazioni, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune di Benevento.