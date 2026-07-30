Bacoli, concorso pubblico: posti disponibili per varie figure

Il Comune di Bacoli ha avviato un concorso pubblico per esami per coprire diverse posizioni a tempo indeterminato e pieno. Si tratta di un’interessante opportunità per coloro che sono in cerca di lavoro nella zona.

Le posizioni aperte comprendono: 2 agenti di polizia locale, 1 tecnico non dirigenziale nell’area istruttori (ex categoria giuridica C), 1 elettricista specialista, 1 idraulico specialista e 3 assistenti sociali non dirigenziali nell’area funzionari e di elevata qualificazione (ex categoria giuridica D).

Per avere maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione, nonché sulla data e il luogo del concorso, è fondamentale consultare l’avviso ufficiale pubblicato dal Comune di Bacoli.

Per rimanere informati sulle modalità di partecipazione e su eventuali aggiornamenti, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Comune o seguire il suo profilo sui social media.