Afragola, Giunta comunale: deleghe e Vicesindaco nominato

Il Sindaco di Afragola, Gennaro Giustino, ha ufficialmente conferito le deleghe ai membri della Giunta comunale. In questa occasione, è stato nominato Gennaro Crispino come nuovo Vicesindaco della città.

Le deleghe sono state ripartite in questo modo: il Vicesindaco Gennaro Crispino si occuperà di Attività Produttive, Pubblica Illuminazione, Mensa, Cimitero e Servizi Cimiteriali, Eventi, Sport e Edilizia Sportiva.

Il geom. Francesco Moxedano avrà la responsabilità di settori importanti come Personale, Servizi al Cittadino, Toponomastica, Servizi Demografici, Fondi Europei, Edilizia Scolastica, Manutenzione, Trasporto Locale, Viabilità e Parcheggi. L’avv. Giovanni Giglio si dedicherà a Polizia Municipale, Protezione Civile, Digitalizzazione e Smart City.

Altre deleghe sono state affidate come segue: avv. Marianna Salierno si occuperà di Politiche Sociali e Politiche per gli anziani; arch. Ermelinda Clarino gestirà Urbanistica e Tutela del Territorio; dott. Francesco Zanfardino sarà responsabile per Cultura e Politiche Giovanili; infine, dott.ssa Lucia Zanfardino avrà in carico Affari Generali e Pari Opportunità.

Il Sindaco mantiene per sé le deleghe riguardanti Bilancio, Tributi, Ambiente e altre questioni rimaste non delegate. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune.