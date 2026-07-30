Bacoli, Villa Ferretti: evento per i 10 anni di riutilizzo

Nei giorni 20 e 21 luglio, Villa Ferretti a Bacoli ha accolto la manifestazione La Carta dei Beni Comuni, un evento che ha celebrato i dieci anni dalla restituzione di questo bene sottratto alla camorra. Tra le personalità presenti, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha messo in evidenza l’importanza di riutilizzare gli spazi che sono stati liberati dalla criminalità.

Mastella ha descritto Villa Ferretti come un esempio positivo di come un bene recuperato possa essere nuovamente utile per la comunità. Ha sottolineato il forte legame con Bacoli e il ruolo del sindaco Josi Gerardo Della Ragione. L’ex villa, attualmente aperta ai cittadini e sede di diverse attività culturali, segna un cambiamento significativo per il territorio.

Tuttavia, il sindaco di Benevento ha anche richiamato l’attenzione sulle difficoltà che molti comuni devono affrontare nella gestione degli immobili confiscati. Ha evidenziato l’urgenza di un sostegno maggiore da parte delle istituzioni, affinché questi beni non diventino un peso per le amministrazioni locali.

In conclusione, Mastella ha affermato che la legalità non si ferma alla confisca, ma richiede un impegno continuo per garantire che questi beni siano sostenibili e accessibili nel tempo.