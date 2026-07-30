Napoli, emergenza caldo: mappa dei rifugi climatici online

Il Comune di Napoli ha creato una mappa online per supportare i cittadini durante le ondate di calore, come ha spiegato Valerio Di Pietro, assessore alla Transizione Digitale e Smart City.

Questa mappa mostra i punti più freschi della città e le fontanine pubbliche, permettendo così ai napoletani di trovare un luogo dove rinfrescarsi nei giorni più caldi.

Per visualizzare la mappa, basta visitare www.rifugiclimaticinapoli.it. È stato anche realizzato un breve reportage che illustra le diverse funzionalità della mappa.

Si consiglia a tutti di sfruttare questa risorsa per proteggersi dal caldo intenso. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali del Comune.