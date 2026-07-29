Torre del Greco, bando per la gestione dell’impianto sportivo: domande entro il 13 agosto 2026

Il Comune di Torre del Greco ha pubblicato un avviso pubblico per una manifestazione di interesse rivolta a trovare associazioni o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, che siano interessate a gestire l’impianto sportivo comunale “Amerigo Liguori”. Le domande devono essere presentate entro il 13 agosto 2026.

Possono partecipare al bando le associazioni e le società sportive dilettantistiche che operano in assenza di fini di lucro. Le organizzazioni interessate sono tenute a dimostrare di avere esperienza nella gestione di impianti sportivi o nell’organizzazione di attività sportive.

Questo bando offre la possibilità di gestire l’impianto sportivo, ma al momento non vengono forniti dettagli specifici riguardo al supporto economico o alle condizioni di accesso. Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il bando stesso.

Per presentare la domanda, è necessario visitare il portale istituzionale del Comune, dove si possono reperire anche i moduli necessari. La pagina dedicata all’avviso è disponibile seguendo questo link: Concessione dell’impianto sportivo comunale ‘Amerigo Liguori’.

Si ricorda che la scadenza per inviare le domande è fissata per il 13 agosto 2026. È consigliabile non rimandare all’ultimo momento l’invio della richiesta.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’ufficio competente del Comune di Torre del Greco, che sarà in grado di fornire informazioni e assistenza riguardo al bando e alla procedura di partecipazione.