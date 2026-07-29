Pozzuoli, interruzione idrica a Monterusciello e Licola

La Regione Campania ha annunciato che, a causa di un guasto elettrico riscontrato nell’impianto di erogazione della condotta DN 1000, ci sarà un’interruzione nella fornitura d’acqua nelle zone di Monterusciello e in parte di Licola.

Il disservizio inizierà alle ore 22.00 di oggi, 28 luglio 2026, e durerà fino alle ore 06.00 di domani, 29 luglio 2026. Le utenze che subiranno il disagio sono quelle situate nelle aree menzionate.

Il personale del ciclo integrato delle acque è in contatto con la Regione Campania per monitorare la situazione e fornire aggiornamenti sui tempi previsti per il ripristino dell’erogazione idrica.

Il Comune di Pozzuoli si scusa per i disagi causati, precisando che la problematica non è attribuibile al Servizio Ciclo Integrato delle Acque.