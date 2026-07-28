Torre del Greco, Biblioteca Comunale: Wi-Fi gratuito attivo

La Biblioteca Comunale ‘Enzo Aprea’ di Torre del Greco ha attivato un servizio di Wi-Fi gratuito. Gli utenti possono ora connettersi all’interno delle sale studio e di lettura, rendendo così più accessibile Internet a studenti, lettori e ricercatori, e semplificando la navigazione online.

Questo nuovo Wi-Fi gratuito offre un ambiente ideale per chi desidera concentrarsi su studio, lettura o lavoro. Gli utenti possono sfruttare la connessione per le loro ricerche e attività di studio mentre si trovano nella biblioteca.

Non sono stati forniti dettagli sul giorno di avvio del servizio o sui soggetti coinvolti. Tuttavia, è importante sottolineare che il Wi-Fi è a disposizione di tutti coloro che frequentano la biblioteca.

Per ulteriori informazioni o eventuali aggiornamenti, si consiglia di consultare il post ufficiale del Comune di Torre del Greco o di recarsi direttamente presso la Biblioteca ‘Enzo Aprea’.