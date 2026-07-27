Casoria, tributi comunali: due opportunità per regolarizzarsi

Il Comune di Casoria ha attivato due procedure di definizione agevolata per i tributi comunali, pensate per supportare i cittadini che stanno affrontando difficoltà nei pagamenti. Queste misure offrono soluzioni pratiche e vantaggiose, permettendo di evitare sanzioni e interessi.

La prima misura attiva riguarda la definizione agevolata delle violazioni TARI. Questa opzione è rivolta a chi ha riscontrato anomalie, omissioni o incongruenze con la Tassa Rifiuti. Possono aderire coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione TARI, chi non ha comunicato variazioni o chi ha inviato dichiarazioni errate o incomplete.

Per chi decide di partecipare, il vantaggio economico è significativo: i contribuenti dovranno versare solo la TARI dovuta, senza alcuna sanzione né interessi. In pratica, si paga esclusivamente l’importo del tributo, senza ulteriori costi aggiuntivi.

Le domande per questa definizione agevolata delle violazioni TARI possono essere presentate dal 21 giugno al 20 agosto 2026. I cittadini possono recarsi presso gli sportelli dedicati per verificare la propria posizione, ricevere un calcolo dettagliato e scegliere se effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in rate.

La seconda misura riguarda la definizione agevolata dei debiti tributari, una novità introdotta di recente. Questa misura è separata dalla prima e si applica ai debiti non affidati all’Agente della Riscossione, relativi agli anni dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. Attualmente, non sono ancora disponibili dettagli riguardo alle scadenze e alle modalità di presentazione per questa seconda misura.

I cittadini di Casoria sono incoraggiati a considerare quale delle due misure possa essere più adatta alla loro situazione. Per ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione delle domande, è possibile contattare gli sportelli messi a disposizione dal Comune.