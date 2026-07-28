Montoro, possibile sospensione idrica notturna: avviso ai cittadini

Montoro informa i cittadini che potrebbero verificarsi interruzioni temporanee dell’erogazione dell’acqua durante la notte. L’avviso, diramato da Alto Calore Servizi, riguarda il periodo dalle 23:00 alle 06:00.

Questa misura è necessaria a causa dell’eccezionale incremento dei consumi legato alle recenti ondate di calore e alla diminuzione dell’apporto idrico dalle sorgenti. Le sospensioni notturne consentiranno di ricaricare i serbatoi di distribuzione, garantendo così una fornitura continua nelle ore diurne.

Si invita i cittadini a usare l’acqua in modo equo e responsabile, limitando il consumo alle necessità fondamentali. È importante evitare sprechi in questo periodo delicato, per tutelare le risorse idriche e minimizzare i disagi per tutti.

Il contributo di ciascuno è fondamentale per affrontare questa situazione. Si consiglia di seguire le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti.