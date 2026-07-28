Bacoli, ‘La Carta dei Beni Comuni’: appuntamento il 20 e 21 luglio

Il 20 e 21 luglio, Villa Ferretti ospiterà ‘La Carta dei Beni Comuni’, un evento che celebra dieci anni dalla restituzione di questo bene confiscato alla camorra. Tra gli intervenuti ci saranno Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio regionale della Campania, e Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, insieme ad altri ospiti di rilievo.

Durante la manifestazione, Manfredi ricorderà la storia di Villa Ferretti, che nel tempo è diventata uno spazio accessibile alla comunità, dove si intrecciano tutela ambientale, ricerca, archeologia e attività pubbliche. Il presidente sottolineerà anche il sostegno della Regione Campania per i lavori effettuati sul complesso, mettendo in evidenza l’importanza di restituire questo luogo ai suoi legittimi utilizzatori.

Manfredi evidenzierà come il recupero dei beni confiscati assuma un significato importante quando porta a risultati tangibili per il territorio. Si discuterà dei nuovi investimenti previsti per Villa Ferretti, dei recenti ritrovamenti archeologici e dei futuri progetti che interesseranno l’area. Secondo il presidente della Commissione Bilancio, l’esperienza di Bacoli dimostra come le istituzioni possano trasformare un patrimonio tolto alla criminalità in una risorsa preziosa per la collettività.