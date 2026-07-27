Pozzuoli, evento sismico di magnitudo 2.1: comunicato per i cittadini

Il 27 luglio 2026 alle 07:48, è stata registrata una scossa sismica di magnitudo 2.1 nei pressi di Via Traversa Napoli, come comunicato dal Sindaco di Pozzuoli ai cittadini.

Il terremoto si è verificato a una profondità di 2,18 km e alcuni residenti dell’area attorno all’epicentro hanno riportato di aver avvertito un boato.

Per chi volesse segnalare danni o disagi, è possibile contattare la Centrale Operativa Polizia Municipale al numero 081/8551891 oppure la Protezione Civile al numero 081/18894400.

Per ulteriori dettagli sull’evoluzione della situazione di sollevamento e sui fenomeni correlati, è possibile visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e consultare i bollettini settimanali e mensili sui Campi Flegrei.