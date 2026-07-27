Bacoli, celebrazione di Sant’Anna: appuntamento il 26 luglio

Il 26 luglio, Bacoli si prepara a festeggiare la Santa Patrona Sant’Anna, una ricorrenza che risuona nel cuore della comunità. Questa festa rappresenta un momento di condivisione e di ricordo, soprattutto per chi, anche se lontano, continua a mantenere vive le proprie radici e per coloro che non sono più con noi.

Il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha rivolto i suoi più sentiti auguri a tutti i cittadini, evidenziando il significato di Sant’Anna non solo come figura di fede, ma anche come simbolo di identità per il popolo bacolese. Rinnovare questa tradizione è un modo per rendere omaggio alla storia e al cammino di una comunità che ha sempre cercato la propria autonomia nel corso dei secoli.

Il Sindaco ha dedicato un pensiero particolare a tutte le donne di nome Anna, presenti in molte famiglie bacolesi, ma anche a quelle di nome Gioacchino, un altro nome che evoca forti legami con la tradizione.

Questa giornata è un’opportunità per festeggiare e trascorrere momenti di serenità insieme ai propri cari. Il Sindaco ha invitato tutti a unirsi a questa celebrazione con gioia, per mantenere vivo lo spirito di unità che caratterizza la comunità.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla festività, è possibile consultare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune di Bacoli.