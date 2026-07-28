Montoro, possibile sospensione idrica notturna: avviso per i cittadini

I cittadini di Montoro sono avvisati riguardo a una possibile sospensione dell’erogazione idrica nel corso della notte. Questo avviso arriva direttamente da Alto Calore Servizi.

L’interruzione dell’acqua potrebbe verificarsi tra le ore 23:00 e le ore 06:00. La causa di questa decisione è legata all’aumento dei consumi idrici dovuto alle recenti ondate di calore e alla diminuzione dell’apporto dalle sorgenti. Questa misura consentirà di ricaricare i serbatoi di distribuzione, garantendo così una fornitura sufficiente durante il giorno.

Si invita la popolazione a utilizzare l’acqua in modo equilibrato e responsabile, limitando i consumi ai soli usi necessari. È importante evitare gli sprechi in questo periodo critico, per proteggere le risorse idriche e ridurre i disagi per tutti.

Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare la comunicazione ufficiale di Alto Calore Servizi S.p.A.

Il contributo di ciascuno è fondamentale. Grazie per la vostra collaborazione.