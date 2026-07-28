Casoria, tributi comunali: due procedure agevolate attive

Il Comune di Casoria ha avviato due procedure di definizione agevolata, pensate per aiutare i cittadini a sistemare la propria posizione fiscale senza incorrere in sanzioni o interessi. Queste iniziative mirano a semplificare il pagamento dei tributi comunali e a rispondere alle esigenze dei contribuenti.

La prima misura, attualmente attiva, è la definizione agevolata delle violazioni TARI. Questa opportunità è rivolta a chi ha riscontrato problematiche come anomalie, omissioni o errori nella dichiarazione della Tassa Rifiuti. Possono partecipare tutti coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione TARI, chi non ha comunicato variazioni alla propria utenza e chi ha presentato dichiarazioni errate o incomplete in precedenza.

I benefici economici di questa misura includono l’esenzione completa da sanzioni e interessi, con l’obbligo di versare solo l’importo della TARI dovuta. Le domande possono essere presentate dal 21 giugno al 20 agosto 2026. I cittadini possono recarsi presso gli sportelli dedicati per controllare la propria situazione fiscale, avere un calcolo preciso e decidere se effettuare il pagamento in un’unica soluzione o rateizzarlo.

La seconda opportunità è la definizione agevolata dei debiti tributari, recentemente approvata dal Consiglio Comunale. Questa misura si applica ai debiti non già affidati all’Agente della Riscossione e riguarda i debiti accumulati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione gestirà questa procedura.

Per avere informazioni dettagliate, verificare la propria situazione e ricevere assistenza nella compilazione delle domande, i cittadini possono contattare gli sportelli allestiti dal Comune di Casoria. È importante cogliere queste opportunità per sistemare la propria posizione e risparmiare sulle eventuali sanzioni.