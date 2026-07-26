Bacoli, ‘La Carta dei Beni Comuni’: intervento di Aldo Policastro

Il 20 e 21 luglio, Villa Ferretti ospiterà la manifestazione ‘La Carta dei Beni Comuni’, che vedrà la partecipazione di Aldo Policastro, Procuratore Generale di Napoli, insieme al sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

In un’intervista, Policastro ha descritto Villa Ferretti come un chiaro esempio di come i beni confiscati alla criminalità possano essere restituiti alla comunità. Ha messo in evidenza quanto sia fondamentale trasformare questi spazi in luoghi attivi e condivisi dai cittadini. Secondo lui, la lotta contro la criminalità organizzata non può fermarsi alle sole confische, ma deve includere anche un impegno costante per la cura e l’uso responsabile di questi beni.

Policastro ha citato Peppino Impastato, il cui ricordo vive nel parco di Villa Ferretti, per rimarcare che la difesa della legalità è una responsabilità che coinvolge tutti, al di là delle appartenenze politiche. Ha inoltre avvertito dei cambiamenti nei metodi della camorra, che oggi cerca di infiltrarsi sempre più nelle relazioni economiche e professionali. Tuttavia, ha espresso fiducia nella capacità della società di reagire attivamente attraverso la partecipazione, la cultura e un forte senso civico.