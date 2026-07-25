Napoli, servizi comunali: nuove funzioni sul sito e Wi-Fi pubblico

Il Comune di Napoli ha recentemente comunicato l’inserimento di nuove funzionalità sul proprio sito web, come reso noto in un post ufficiale. Questa mossa rientra in un progetto più ampio, finalizzato a potenziare i servizi digitali offerti ai cittadini.

In aggiunta, sono stati avviati progetti per garantire la connessione dati e il Wi-Fi gratuito in diversi spazi pubblici. Queste iniziative sono state illustrate dall’Assessore alla Transizione Digitale e Smart City, Valerio Di Pietro, in un reportage recente.

Nonostante ciò, mancano dettagli sui luoghi specifici dove sarà disponibile il Wi-Fi pubblico, così come informazioni sui tempi di attuazione delle nuove funzioni del sito. Inoltre, il post originale non ha specificato quali categorie di cittadini potranno beneficiare di queste novità.

Per rimanere aggiornati e ottenere maggiori informazioni, si invita a visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli.