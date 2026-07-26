Napoli, allerta meteo in vigore: le indicazioni per i cittadini

Il Comune di Napoli ha emesso un avviso di allerta meteo, valido dalle ore 14:00 di domenica 26 luglio fino alle ore 10:00 di lunedì 27 luglio 2026.

Questa allerta riguarda la zona 1, che include Piana Campania, Napoli, Isola e Area Vesuviana. Durante questo periodo, sono attesi rovesci e temporali di moderata intensità.

In seguito all’allerta di livello giallo, l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere i parchi cittadini e il pontile nord di Bagnoli, oltre a vietare l’accesso alle spiagge pubbliche.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli, dove si trova l’avviso completo.