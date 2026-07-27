Benevento, allerta meteo: temporali in vigore fino a domani

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha emanato un avviso di allerta meteo in seguito alla comunicazione ricevuta dalla Protezione civile regionale. Questa allerta sarà attiva dalle ore 14:00 di oggi fino alle ore 10:00 di domani, lunedì 27 luglio.

Durante questo periodo, sono previsti rovesci e temporali, che potrebbero portare a condizioni meteorologiche avverse. Il sindaco ha quindi invitato tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a seguire le misure di sicurezza in caso di rischio idrogeologico.

Tra i consigli forniti, c’è quello di evitare di sostare in locali interrati o in aree a pian terreno, soprattutto in prossimità di strade conosciute per il forte deflusso delle acque. È importante monitorare il livello delle acque e, in caso di allagamenti, interrompere subito l’energia elettrica.

Inoltre, si raccomanda di prestare attenzione quando si attraversano sottopassi stradali, assicurandosi sempre della loro sicurezza. In caso di necessità, è fondamentale contattare i numeri di emergenza 112, 113, 115.

Infine, il sindaco ha messo in guardia riguardo ai versanti e ai pendii, dove potrebbero verificarsi frane e smottamenti. Ha raccomandato di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di mettere in sicurezza o rimuovere oggetti leggeri da finestre e balconi che potrebbero essere sollevati dal vento.