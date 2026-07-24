Casoria, voucher per attività educative: domande entro 15 giorni

Il Comune di Casoria ha annunciato un Avviso pubblico dedicato all’assegnazione di voucher di servizio per le famiglie con figli di età compresa tra i 3 e i 17 anni. Questa iniziativa mira a supportare i genitori nella copertura delle spese legate a diverse attività educative.

I voucher possono essere utilizzati per finanziare una serie di servizi, tra cui corsi di formazione, attività sportive e laboratori creativi, contribuendo così a garantire opportunità di crescita e apprendimento ai più giovani.

Le famiglie interessate possono presentare le loro domande online entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. È importante che i richiedenti rispettino questa scadenza per non perdere l’opportunità di accedere a queste risorse.

Per ulteriori dettagli su come procedere con la domanda e sui requisiti necessari, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Casoria o contattare gli uffici preposti. Questo è un passo significativo per sostenere le famiglie nella gestione delle spese educative.