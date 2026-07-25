Torre del Greco, protocollo d’intesa per il turismo

Il Comune di Torre del Greco, insieme al Consorzio Corallo e Cammeo Torrese e a Federalberghi Costa del Vesuvio, ha ufficializzato un protocollo d’intesa per incentivare il turismo nella città. Questo accordo prevede la formazione di una rete stabile tra le istituzioni, gli operatori turistici e le diverse realtà culturali presenti sul territorio.

Un aspetto fondamentale dell’intesa è il Mac³ – Museo d’Arte Corallo, Cammeo e Città, che sarà parte integrante dell’offerta rivolta ai visitatori delle strutture ricettive locali. È previsto anche un tavolo permanente che servirà a discutere e pianificare iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale, nonché all’artigianato legato al corallo e al cammeo.

L’accordo ha l’obiettivo di Fare Sistema, mettendo in evidenza le eccellenze del territorio e creando nuove occasioni di sviluppo. Inoltre, il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese ha deciso di offrire, fino a esaurimento scorte, 1.000 kit promozionali dedicati al Mac³, disponibili gratuitamente per le strutture ricettive che ne faranno richiesta.

Le strutture interessate possono richiedere i kit contattando l’indirizzo info@corallocammeotorrese.it. La firma di questo protocollo ha generato grande entusiasmo tra i firmatari, tra cui il sindaco Luigi Mennella, la presidente di Federalberghi Adelaide Palomba e il presidente del Consorzio Vincenzo Aucella.