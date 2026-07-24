Torre Annunziata, carte d’identità: proroga validità fino al 2027

Il Comune di Torre Annunziata informa i cittadini che c’è una proroga per la validità delle carte d’identità cartacee, come riportato in un post ufficiale.

In base al Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 108, le carte d’identità cartacee valide possono essere utilizzate in Italia fino al 31 gennaio 2027, oppure fino alla loro scadenza naturale, se questa avviene prima. Tuttavia, questa proroga è valida solo per alcune funzioni e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

È fondamentale sapere che, a partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee non saranno più utilizzabili per viaggiare all’estero. Per recarsi fuori dai confini nazionali, sarà necessario avere a disposizione la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o un passaporto in corso di validità.

Queste nuove disposizioni riguardano tutti coloro che possiedono carte d’identità cartacee. Si consiglia di verificare la validità del proprio documento e di considerare la richiesta della CIE, per evitare inconvenienti futuri.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune o consultare il post originale sui social media.