Napoli, festival ‘Al Faro’: appuntamento dal 28 luglio al 2 agosto

Dal 28 luglio al 2 agosto, Napoli sarà teatro della seconda edizione del festival Al Faro. Questo evento unico combina spettacolo, musica e letteratura, tutto immerso in una cornice davvero suggestiva.
La manifestazione avrà luogo al Molo San Vincenzo, un luogo emblematico della città partenopea, che ospiterà una varietà di eventi pensati per intrattenere il pubblico e offrire spunti culturali interessanti.
Per rimanere aggiornati su tutte le novità e i dettagli relativi al festival, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli, dove verranno pubblicate tutte le informazioni utili.