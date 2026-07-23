Casoria, aggiornamento canone locazione ERP: domande aperte

Il Comune di Casoria informa che è in corso l’aggiornamento dei nuclei familiari e della situazione reddituale per stabilire il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per il biennio 2027/2028. Questo aggiornamento è stato avviato in base al Regolamento Regionale n. 2/2023, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 812 del 29 dicembre 2023.

Tutti gli assegnatari e gli occupanti di alloggi ERP devono presentare il modello ISEE 2026 entro la scadenza che sarà comunicata in un avviso ufficiale. Questo passaggio è fondamentale per aggiornare la propria posizione e stabilire il canone di locazione da applicare.

È necessario presentare l’attestazione ISEE 2026, che deve includere tutti i membri del nucleo familiare, compresi eventuali coniugi non residenti. In caso di separazione o divorzio, sarà richiesta una copia della sentenza pertinente. Se nel nucleo familiare ci sono persone con disabilità media o grave o non autosufficienti, è importante allegare la documentazione fornita da un ente pubblico competente.

Insieme alla domanda, occorre allegare anche: una copia di un documento di riconoscimento valido dell’intestatario dell’alloggio e l’indirizzo completo dell’immobile, comprensivo di scala, piano e interno.

Le modalità per consegnare la documentazione sono le seguenti: è possibile presentarla a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Casoria, situato in Piazza Cirillo n. 1; via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.casoria.na.it; oppure via e-mail all’indirizzo: protocollo.generale@comune.casoria.na.it.

Si raccomanda a tutti gli interessati di rispettare i termini stabiliti per garantire un aggiornamento corretto della posizione. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale del Comune o visitare il sito web istituzionale.