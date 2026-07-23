Vico Equense, eventi al Chiostro della SS. Trinità: agosto 2026

Durante il mese di agosto, il Chiostro della SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico, ospitando una varietà di eventi culturali. Il programma prevede un mix di teatro, musica, cabaret e spettacoli pensati per intrattenere persone di tutte le età. Come indicato nel post ufficiale, ci saranno numerosi appuntamenti con artisti di grande talento, rendendo questo luogo uno dei più affascinanti della zona.

I biglietti per partecipare agli eventi saranno in vendita presso l’Aequa Cineteatrospazioarte. La prevendita inizierà il lunedì, dalle 17.00 alle 21.00, ma sarà anche possibile acquistarli online tramite VivaTicket. Chi desidera maggiori informazioni o vuole effettuare una prenotazione può contattare il numero 375 934 9330, disponibile anche su WhatsApp.

Questi eventi offrono l’occasione di vivere Vico d’Estate 2026 all’insegna della cultura, dello spettacolo e delle bellezze che la città ha da offrire. Per rimanere aggiornati su dettagli e novità, è consigliabile seguire il post ufficiale o i canali social dell’organizzatore.