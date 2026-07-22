Casoria, Anagrafe e Stato Civile: chiusura dal 10 agosto 2026

Si informa la cittadinanza che gli Uffici di Anagrafe e Stato Civile di Arpino saranno chiusi al pubblico dal 10 al 31 agosto 2026, come è stato comunicato ufficialmente.

Durante questo periodo, i cittadini possono recarsi presso gli Uffici Demografici di Casoria Centro, che si trovano in Via Pio XII, 130, per accedere ai servizi anagrafici e di stato civile di cui necessitano.

Le attività presso la sede di Arpino riprenderanno normalmente martedì 1° settembre 2026.

Ci scusiamo per l’inconveniente temporaneo e ringraziamo i cittadini per la loro pazienza. Per ulteriori aggiornamenti o informazioni, vi invitiamo a consultare il post ufficiale del Comune o a contattare direttamente l’ufficio.