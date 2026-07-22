Pozzuoli, intervento idrico urgente il 22 luglio 2026

Domani, mercoledì 22 luglio 2026, dalle ore 8:00 fino alle ore 15:00, il Servizio Idrico Integrato procederà con un intervento urgente di riparazione sulla rete idrica in Via di Pozzuoli, Napoli.
Durante l’esecuzione dei lavori, le utenze della parte bassa della città, che vanno da Via Napoli a Via Raimondo Annecchino, fino alla stazione della Cumana di Arco Felice e nelle vie circostanti, potrebbero riscontrare una diminuzione della pressione dell’acqua.
Attualmente, non si può escludere la possibilità di una sospensione totale del servizio. Qualora fosse necessaria una chiusura improvvisa dell’erogazione, il Comune si impegnerà a fornire tempestivi aggiornamenti.
Ci scusiamo anticipatamente per il disagio. Per ulteriori dettagli, si invitano i cittadini a seguire i canali ufficiali del Comune.