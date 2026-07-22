Pozzuoli, intervento sulla rete idrica: disagi per i cittadini il 22 luglio

Si comunica ai cittadini di Pozzuoli che domani, mercoledì 22 luglio 2026, dalle ore 8:00 alle ore 15:00, sono previsti lavori di riparazione urgente sulla rete idrica, gestita dal Servizio Idrico Integrato, in Via di Pozzuoli, Napoli.
Durante questi interventi, le utenze localizzate nella parte bassa della città, che vanno da Via Napoli a Via Raimondo Annecchino, fino alla stazione della Cumana di Arco Felice e nelle vie limitrofe, potrebbero sperimentare depressione idrica e, di conseguenza, cali di pressione.
Al momento non è confermata la sospensione totale dell’erogazione, ma nel caso si rendesse necessaria una chiusura improvvisa dell’acqua, verranno forniti aggiornamenti tempestivi.
Ci scusiamo per l’eventuale disagio.