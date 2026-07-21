Bacoli, eventi a Villa Ferretti: tavole rotonde e concerto domani

Domani, Villa Ferretti ospiterà una serie di tavole rotonde pubbliche e un concerto serale. Le discussioni sono programmate per le 11:00, 15:00 e 18:30.

Durante la giornata, i cittadini potranno partecipare attivamente alla redazione della Carta dei beni comuni. La serata si chiuderà con un concerto gratuito, con la performance della cantante Monica Sarnelli.

È un’opportunità aperta a tutti i residenti e a chiunque voglia unirsi all’iniziativa. Si consiglia di arrivare con un certo anticipo per garantirsi un posto.

L’evento è organizzato dal Comune di Bacoli. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale sui profili social del Comune.

Per eventuali aggiornamenti o modifiche al programma, si raccomanda di seguire i canali ufficiali del Comune di Bacoli.