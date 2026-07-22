Bacoli, eventi a Villa Ferretti: seconda giornata con Monica Sarnelli

La seconda giornata di eventi a Villa Ferretti si preannuncia ricca di attività, con una plenaria che anticiperà un atteso concerto pubblico di Monica Sarnelli.
Questa manifestazione ha già attirato un notevole pubblico, segno del forte interesse della comunità per le varie proposte in programma.
Al momento mancano informazioni specifiche su data e ora della seconda giornata, così come sul numero di partecipanti attesi e sul formato della plenaria.
Per rimanere aggiornati e scoprire ulteriori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale sul canale Facebook del Comune di Bacoli.