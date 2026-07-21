Napoli, allerta ondata di calore in vigore: indicazioni per i cittadini

Avviso di ondata di calore per la città di Napoli nei prossimi giorni, martedì 21 e mercoledì 22 luglio 2026, come reso noto dal Comune.

Il Ministero della Salute ha segnalato un rischio elevato per ondate di calore, fissando un livello di allerta 3 – ROSSO. Le temperature elevate possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare per le persone più fragili.

È fondamentale prestare attenzione a bambini, anziani, persone con patologie particolari e animali domestici. Monitorare la loro salute in queste giornate è essenziale.

Per ulteriori informazioni e suggerimenti pratici, si invita a consultare il bollettino disponibile sul sito ufficiale del Comune di Napoli.

Si raccomanda di seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla situazione.