Bacoli, celebrazione per i 140 anni del Cimitero il 1 Novembre

Il 1 Novembre si svolgerà una celebrazione dedicata ai 140 anni del Cimitero di Bacoli. L’evento avrà inizio alle ore 9 e sarà presieduto dal Vescovo di Pozzuoli, Mons. Carlo Villano.

Durante la cerimonia, verranno presentati i nuovi loculi, i nuovi uffici e la rinnovata aula ecclesiale, tutti sviluppi che rappresentano un’importante evoluzione per il cimitero e per la comunità che vi si raccoglie.

Per maggiori dettagli sull’evento, è possibile consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Bacoli, dove si trovano tutte le informazioni necessarie.