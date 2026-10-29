Afragola, Consiglio Comunale: convocazione il 29 ottobre 2026

Il Consiglio Comunale di Afragola si riunirà in seduta pubblica giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 12:00. L’incontro si svolgerà presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale, situata in Piazza Municipio n. 1.

Durante la seduta, saranno trattati i vari punti all’Ordine del Giorno, che possono essere consultati in grafica. Per garantire la massima trasparenza e coinvolgere i cittadini, la seduta sarà trasmessa in streaming sul sito ufficiale del Comune di Afragola e sul canale YouTube AfragolaTV.

Per ulteriori dettagli sull’Ordine del Giorno, è possibile visitare il sito istituzionale del Comune, dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie.