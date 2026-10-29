Torre del Greco, concerto gratuito di Tommaso Pinto: appuntamento 30 ottobre a Ercolano

Il 30 ottobre alle ore 20, si terrà un concerto gratuito di Tommaso Pinto ad Ercolano, nel suggestivo Parco urbano del Miglio d’Oro. Questo concerto rientra nel progetto #LeStagionidellaCampania – #DalMarealVesuvio, un’iniziativa che vuole mettere in risalto la cultura e le meraviglie della nostra regione.

Durante la serata, i presenti potranno immergersi nella musica di Pinto, un artista che incarna perfettamente le tradizioni locali. Il concerto si prospetta come un’occasione di convivialità e divertimento, perfetta per condividere momenti speciali con amici e familiari.

L’ingresso è completamente libero e non è necessaria alcuna prenotazione. Si invita quindi il pubblico a partecipare numeroso per vivere insieme un momento di cultura e socialità.

L’evento è organizzato dal Comune di Torre del Greco. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale sul profilo Facebook del Comune.