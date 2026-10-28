Pozzuoli, fine dello sciame sismico: comunicato ufficiale

Il 27 ottobre 2026, l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato ai cittadini di Pozzuoli che lo sciame sismico che ha interessato l’area dei Campi Flegrei si è concluso.

Questo sciame, iniziato alle 17:30 locali (UTC 16:30), ha fatto registrare un totale di 10 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0. Il terremoto di magnitudo massima di 2.3 ± 0.3 è stato individuato proprio nei Campi Flegrei.

Il Sindaco esorta i cittadini a mantenere la calma e a seguire gli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti, per garantire la sicurezza della popolazione.

Per ulteriori informazioni, si invita a consultare i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli, dove saranno pubblicati eventuali aggiornamenti.