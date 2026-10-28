Napoli, concorso per 110 unità di personale: domande entro il 10 novembre 2026

Il Comune di Napoli ha annunciato la riapertura dei termini per presentare le domande di partecipazione al concorso pubblico finalizzato al reclutamento di 110 unità di personale non dirigenziale, che saranno impiegate nei servizi sociali territoriali.
Le figure professionali ricercate comprendono:
51 Assistenti sociali,
35 Funzionari psicologi,
24 Educatori professionali.
Le domande possono essere inviate fino alle ore 23:59 del 10 novembre 2026. È importante notare che le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale InPA.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il bando e tutti i dettagli necessari sul sito ufficiale del Comune di Napoli.
Invitiamo gli interessati a monitorare regolarmente il portale per eventuali aggiornamenti riguardo alle modalità di partecipazione e ai requisiti specifici, che al momento non sono stati ancora comunicati.