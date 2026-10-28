Vico Equense, cimiteri: orari straordinari dal 29 ottobre

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Vico Equense ha deciso di prolungare gli orari di apertura dei cimiteri. Questa iniziativa è stata pensata per agevolare i cittadini nel rendere omaggio ai propri cari e per garantire una distribuzione più equilibrata delle visite.

Dal 29 ottobre al 3 novembre 2026, i cimiteri saranno accessibili al pubblico con orario continuato, dalle 7:00 alle 17:30. Questi orari speciali riguardano i seguenti cimiteri:

– Cimitero comunale di San Francesco;

– Cimitero privato di Moiano;

– Cimitero privato di Arola;

– Cimitero privato di Montechiaro.

L’estensione degli orari è rivolta ai residenti di Vico Equense che desiderano commemorare i loro defunti. È importante che la popolazione rispetti gli orari stabiliti, per garantire un flusso di visitatori ordinato e rispettoso.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale del Comune o contattare gli uffici comunali.