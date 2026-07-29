Napoli, sanzioni Codice della Strada: dove scrivere

Il Comune di Napoli informa i cittadini che, in caso di sanzioni per violazioni del Codice della Strada, è importante sapere a quale ufficio rivolgersi. Come indicato nel post ufficiale dell’ente, è possibile recarsi presso il Front Office del Servizio Sanzioni Amministrative, ubicato in via Diocleziano 330.
Identificare l’ufficio giusto costituisce il primo passo per una corretta gestione delle pratiche legate alle sanzioni. Gli utenti sono invitati a consultare le informazioni necessarie sul sito ufficiale del Comune di Napoli.
Al momento, non ci sono ulteriori dettagli riguardo a date, orari o procedure specifiche da seguire. Pertanto, è consigliabile visitare il sito ufficiale o contattare direttamente l’ufficio per eventuali chiarimenti.
Per ulteriori informazioni e per accedere al link diretto al sito, si raccomanda di consultare il post ufficiale del Comune di Napoli.