Torre del Greco, Nativi Vesuviani: appuntamenti dal 18 ottobre

Dal 18 ottobre, Torre del Greco accoglierà la rassegna culturale Nativi Vesuviani, che propone quattro eventi dedicati a letteratura, musica, sport e società contemporanea. Questo progetto è realizzato da Gigi Di Luca insieme all’associazione Ghenearte, in collaborazione con La Bazzarra e Banca di Credito Popolare, con il supporto del Comune di Torre del Greco.
La rassegna mira a promuovere il dialogo e la partecipazione attiva nella vita culturale. L’ingresso agli eventi sarà gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Il programma prevede i seguenti incontri:
- 18 ottobre – Marco Zurzolo: Il suono di Forcellla – Palazzo Vallelonga, ore 19. Un viaggio tra storie e atmosfere della Napoli più autentica, che combina letteratura e musica dal vivo.
- 29 ottobre – Patrizio Oliva: Lo sport come riscatto – Palazzo Vallelonga, ore 19. Il campione mondiale di pugilato parlerà dell’importanza dello sport, della determinazione e dell’inclusione sociale.
- 13 novembre – Andrej Longo: Storie di donne – Palazzo Vallelonga, ore 19. Un incontro dedicato alle voci femminili e alle esperienze della società contemporanea, incentrato sul libro “Undici. Non dimenticare”.
- 28 novembre – Eugenio Bennato: Che il Mediterraneo sia – Auditorium del Museo MAC3, ore 19. Un dialogo sulle radici del Sud e del Mediterraneo, con esibizioni di musica e tradizioni dal vivo.
Gli eventi si svolgeranno presso Palazzo Vallelonga e l’Auditorium del Museo MAC3. Non sono stati forniti dettagli sui costi di partecipazione o su eventuali prerequisiti per accedere agli eventi.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Torre del Greco su Facebook.