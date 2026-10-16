Pozzuoli, servizi comunali: interruzione idrica il 15.10.2026

Il Servizio Ciclo Integrato delle Acque del Comune di Pozzuoli ha annunciato che il 15 ottobre 2026, dalle ore 11:30 alle ore 14:00, ci sarà un’interruzione della fornitura idrica in via Lucio Calpurnio. Questa sospensione è necessaria per eseguire lavori urgenti sulla condotta di adduzione.

Le utenze di via Lucio Calpurnio saranno direttamente colpite dalla mancanza d’acqua. L’interruzione è stata programmata per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’infrastruttura idrica della zona.

Si consiglia agli utenti di adottare le dovute precauzioni per affrontare la temporanea assenza d’acqua durante l’orario indicato. Non sono disponibili informazioni su eventuali canali alternativi o modalità di accesso durante il periodo di interruzione.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Pozzuoli o contattare direttamente il servizio competente per ulteriori chiarimenti.