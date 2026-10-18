Pozzuoli, evento sismico avvertito: comunicato del Sindaco

Il 18 ottobre 2026, l’Osservatorio Vesuviano ha segnalato un evento sismico di magnitudo 2.5 ± 0.3 nei pressi di Via Pisciarelli. La scossa è stata registrata alle 05:24 ora locale, con un’epicentro a una profondità di 1,8 km.
Secondo le informazioni ricevute, la scossa potrebbe aver generato un forte boato, avvertito da molti residenti nelle immediate vicinanze. Gli abitanti sono invitati a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi danno o disagio riscontrato.
Per segnalazioni e comunicazioni, è possibile contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081/8551891 o la Protezione Civile al numero 081/18894400.
Per aggiornamenti sulla situazione e sui fenomeni sismici, si possono consultare le informazioni sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV, all’indirizzo www.ov.ingv.it.
È consigliabile seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti e notizie in tempo reale.