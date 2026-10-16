Vico Equense, ‘Vico in Zucca’: appuntamento dal 30 ottobre al 1 novembre

Vico Equense si prepara ad accogliere tre giorni dedicati alla fantasia e al divertimento con Vico in Zucca, che si svolgerà venerdì 30, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026. L’evento avrà luogo negli spazi del Giardino SS. Trinità e Paradiso e lungo via San Ciro.

Questa manifestazione è pensata soprattutto per i più piccoli, che potranno immergersi nei colori e nelle atmosfere autunnali grazie a una serie di attività. Il programma include un’area per giochi di giardino, corse con le carriole e le zucche, insieme a un divertente lancio di zucche finte e un servizio di trucca-bimbi.

I bambini avranno anche l’opportunità di esprimere la propria creatività attraverso laboratori adatti a diverse fasce d’età: quelli dai 3 ai 5 anni potranno decorare le zucche, mentre i più grandi, dai 6 ai 12 anni, saranno coinvolti nella creazione di lanterne con attività di ritaglio. Non mancherà neppure un’area dedicata alla preparazione di dolcetti. L’iniziativa si propone di offrire alle famiglie l’occasione di trascorrere del tempo insieme, valorizzando gli spazi della città in un’esperienza accessibile e coinvolgente.

Il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, ha dichiarato: “Vogliamo che Vico Equense diventi una città sempre più accogliente per bambini e famiglie, in grado di offrire momenti di incontro e spensieratezza durante tutto l’anno. Questo evento nasce proprio per regalare ai più piccoli attimi di gioia e creatività e permettere ai genitori di condividere con loro il piacere di vivere la città.”

Le date e gli orari di apertura sono i seguenti: venerdì 30 ottobre: dalle 16:00 alle 19:00; sabato 31 ottobre: dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00; domenica 1° novembre: dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00.