Napoli, Call for Ideas: domande entro il 15 novembre 2026

È stata aperta la Call for Ideas per selezionare 20 proposte progettuali in occasione della 38ª America’s Cup, un evento che vede il Comune di Napoli collaborare con Invitalia. Questa iniziativa si rivolge a startup, spin-off e persone fisiche che hanno idee innovative legate alla Blue Economy, con particolare attenzione alla vela e ai settori ad essa correlati.

La Call for Ideas è parte di un progetto più ampio che punta a valorizzare la Louis Vuitton 38ª America’s Cup, in programma a Napoli nella primavera e nell’estate del 2027. L’obiettivo è trasformare questo evento sportivo in un motore di innovazione, crescita economica e opportunità per la città e la sua area circostante.

I progetti selezionati avranno l’occasione di partecipare a un percorso di sei mesi all’interno dei laboratori tecnologici del Comune di Napoli, situati presso il Real Albergo dei Poveri. Inoltre, saranno presentati nel Race Village e nelle Fan Zone della 38ª America’s Cup.

Le domande devono pervenire entro il 15 novembre 2026. Per ulteriori dettagli e informazioni, è consigliabile visitare il post ufficiale o contattare l’ufficio competente del Comune di Napoli.