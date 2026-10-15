Napoli, movida: nuove regole per orari e alcolici dal 16 ottobre

Dal 16 ottobre, Napoli introdurrà nuove norme riguardanti gli orari di apertura degli esercizi commerciali e la vendita di alcolici nelle zone più vivaci della movida, come comunicato dal Comune.

Questo provvedimento, firmato dal Sindaco Manfredi, mira a garantire maggiore tranquillità ai residenti e favorire una convivenza pacifica tra le attività commerciali e la popolazione. Le nuove regole riguarderanno bar, locali, attività artigianali, minimarket e distributori automatici situati nelle aree della movida.

Secondo le nuove disposizioni, gli esercizi commerciali dovranno chiudere alle 1:00 da domenica a giovedì, alle 2:00 il venerdì e alle 3:00 il sabato. Inoltre, sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche da asporto tutti i giorni dalle 24:00 alle 6:00.

Queste limitazioni riguarderanno specifiche aree della città, che comprendono diversi municipi di Napoli. L’ordinanza deriva da un dialogo costruttivo con i residenti e le categorie economiche, e verrà valutata dopo un mese di attuazione.

Per ulteriori dettagli, il testo completo dell’ordinanza e le eventuali sanzioni per le violazioni sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di Napoli.